Google Contatti si rifà il look | nuovo design per la scheda Crea Contatto

Humane Ai Pin si avvicina, con le spedizioni in arrivo per la metà di aprile l'azienda ha fornito alcuni dettagli sulla propria partnership con Google . L'articolo Humane Ai Pin potrà contare sull’integrazione con Google Foto e Contatti proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Google Contatti si prepara ad accogliere una rinnovata barra di ricerca e una nuova schermata per l'aggiunta dei Contatti . L'articolo Google prepara il campo per rinnovare un paio di aspetti dell’app Contatti proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Google Chrome potrebbe accogliere il suggerimento delle password tramite Gemini e la firma digitale, mentre Contatti offre una nuova scheda . L'articolo In arrivo due novità intriganti per Google Chrome , mentre Contatti cambia una scheda proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Non solo google, Apple tratta anche con OpenAI per l'IA - Apple è caccia dell'intelligenza artificiale migliore per l'iPhone del futuro. Cupertino infatti non solo sta trattando con google, ma di recente ha intensificato i contatti anche con OpenAI, con la ...

Continua a leggere>>

Non solo google, Apple tratta anche con OpenAI per l’AI sugli iPhone - Apple è caccia dell'intelligenza artificiale migliore per l'iPhone del futuro. E, dopo google, ha intensificato i contatti anche con OpenAI.

Continua a leggere>>

google contatti: nuova scheda “Organizza” e altri aggiornamenti - google continua a modificare i propri servizi e stavolta tocca all'App contatti che proprio qualche giorno fa ha ricevuto una serie di importanti aggiornamenti ...

Continua a leggere>>