Uomo trovato morto nudo a Parma | cadavere in un' auto vicino al centro islamico | l' ipotesi del gioco erotico

Parma , 15 marzo2024 – Il Cadavere di un uomo trovato in un’ auto parcheggiata alla periferia di Parma . Il 49enne era praticamente nudo: forse vittima di un gioco erotico finito in tragedia. È una ... (ilrestodelcarlino)

Il corpo privo di vita e in avanzato stato di decomposizione è stato Trovato in un pozzo di un fondo agricolo a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli.Continua a leggere (fanpage)