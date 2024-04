(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – Con un sentiment positivo del 60,4% gli italiani suiladialle. È quanto emerge da una ricerca condotta, in esclusiva per Adnkronos, da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, attraverso Human, la propria piattaforma di web elistening realizzata interamente

«Mai con la sinistra». Un patto ?anti-inciucio? in salsa europea. Un discorso durissimo, a tratti perfino violento contro l?Europa dello status quo, dell?asse... Continua a leggere>>

È quanto emerge da una ricerca condotta, in esclusiva per Adnkronos, da Vis Factor Con un sentiment positivo del 60,4% gli italiani sui social promuovono la candidatura di Giorgia Meloni alle Elezioni europee . È quanto emerge da una ricerca condotta, in esclusiva per Adnkronos, da Vis Factor, ... Continua a leggere>>

Il mondo politico è molto vasto tanto da intimorire la maggior parte delle persone. C’è chi ne è affascinato e vorrebbe entrare a farne parte anche con un piccolo ruolo come quello dello scrutatore o presidente di seggio . come fare? Di seguito alcuni dettagli sull’argomento relativo alle Elezioni ... Continua a leggere>>

elezioni europee, social promuovono candidatura Giorgia Meloni: sì per il 60% - Con un sentiment positivo del 60,4% gli italiani sui social promuovono la candidatura di Giorgia Meloni alle elezioni europee. È quanto emerge da una ricerca condotta, in esclusiva per Adnkronos, da V ...

Continua a leggere>>

elezioni europee, social promuovono candidatura Meloni: sì per il 60% - Con un sentiment positivo del 60,4% gli italiani sui social promuovono la candidatura di Giorgia Meloni alle elezioni europee. È quanto emerge da una ricerca condotta, in esclusiva per Adnkronos, da ...

Continua a leggere>>

VERSO LE europee - Siamo in campo UFFICIALE Luigi Bosco in lista con Azione - 11:36:46 Luigi Bosco candidato alle elezioni europee con Azione. L’ex consigliere regionale ha firmato la candidatura con il movimento che fa capo a Carlo Calenda. Con lui certi della presenza in list ...

Continua a leggere>>