Giorgia Meloni - esplode il caso del nome alle Europee | rischio ricorsi contro FdI

(Di lunedì 29 aprile 2024), optando per l’utilizzo del suodi battesimo, ha introdotto un nuovo elemento nella sua campagna elettorale per le elezionie non ha mancato di suscitare polemiche e qualche perplessità. Questa decisione è stata presa durante la stesura del suo discorso per la convention di Fratelli d’Italia a Pescara, evidenziando un’idea che punta a trasformare le elezioni in un referendum sul suo governo, in cui si confida di ottenere una vittoria. La scelta di utilizzare il suodi battesimo,, è stata presentata come un gesto per mantenere un legame diretto con i cittadini, rimanendo accessibile e vicina alla gente, senza formalità o distacco. Una mossa che mira a capitalizzare il consenso che la premier ha nel paese, seguendo una strategia simile a quella ...

Elezioni europee: meloni si candida e chiede un referendum sul Governo. Calenda si autosconfessa e scende in campo - Mentre la fondatrice di FdI chiede il voto “per Giorgia”, il contrasto è evidente dato che la segretaria del PD non ha ottenuto il supporto per avere il suo nome sul simbolo del partito. L’impresa, ...

Il governo meloni dice che non costruirà un hotspot per i migranti in Tunisia - Il governo meloni non costruirà un hotspot per migranti in Tunisia. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, spiegando che nei prossimi giorni incontrerà i colleghi da Algeria, Tunisia e ...

“Votate me, votate Giorgia”. Serve un governo di destra in Europa per salvare i nostri conti pubblici - Ma il re è nudo perché sono proprio le destre “alleate” e i paesi amici a pretendere la stretta sul debito italiano. Il rischio di trovarsi nell’angolo. Si è chiusa la tre giorni di Pescara. La ...

