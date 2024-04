Meloni | Scrivete Giorgia sulle schede Perché si può votare il premier usando solo il nome di battesimo | cosa dicono le regole

La segretaria del Pd: «Voglio dare una mano anch’io. E sarò candidata per portare il più in alto possibile il Pd. Noi unico argine all’avanzata delle destre»

La segreteria nazionale del Pd ha approvato a maggioranza l’idea di inserire il nome di Elly Schlein nel simbolo del partito. E’ quanto si apprende da fonti parlamentari del Pd. Il presidente del partito, Stefano Bonaccini , ha sottoposto quindi l’idea alla direzione nella quale, ora, si sta ...

Il nome di Elly Schlein nel simbolo Pd per le europee fa discutere la direzione. La segretaria ha messo sul tavolo la proposta poco prima dell'inizio della riunione chiama ad approvare le candidature ma, secondo quanto viene riferito, ha trovato parecchia perplessità nel partito. La leader Pd ...

Roma, 21 apr (Adnkronos) - "No" al nome di Elly Schlein nel simbolo Pd per le europee. Lo ha detto Gianni Cuperlo, nel suo intervento in Direzione. "Il nome nel simbolo è per l'elezione monocratica, alle europee bisogna votare Pd", ha detto il deputato dem che poi si è rivolto alla segretaria ...

(Adnkronos) – Non apre e non chiude, semplicemente si sfila. Perché sul futuro di Mario Draghi ai vertici dell'Europa – quella che verrà dopo il voto del 9 giugno – per Giorgia Meloni si fa mera "filosofia". I giochi si decideranno soltanto poi, quando i voti saranno nero su bianco e i rapporti di ...

