Giambruno - il giallo dei due sospetti davanti alla sua auto L’indagine sugli 007 ex della scorta di Meloni

A novembre, in piena notte, due uomini sono stati sorpresi mentre armeggiavano vicino all’auto dell’ex compagno della premier, come racconta il quotidiano «Domani». Nel mirino due agenti dell’Intelligence che erano stati esclusi dalla scorta. Ma le celle telefoniche sembrano scagionarli: le ... Continua a leggere>>

Non ci sarebbe stato nessun coinvolgimento di uomini dei Servizi segreti nell’episodio raccontato oggi dal quotidiano Domani sotto casa di Giorgia Meloni. A dirlo è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che in una nota chiarisce anche in quella vicenda avvenuta nella ...

Continua a leggere>>