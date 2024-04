Getra - 75 anni e non sentirli Arriva anche l’IA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) SETTANTACINQUEe non dimostrarli. Ha una storia importante alle spalle e un futuro fatto di progetti ambiziosi, realtà manifatturiera del settore energetico con quartier generale nella zona industriale di Marcianise, cinque società, due stabilimenti in Italia, una branch a Dubai e il 70% del volume d’affari in export. A fondarla a Napoli nel 1949 con il nome di “Trafindustria” fu l’ingegnere Giuseppe Zigon Senior,to in Campania dal Nord Italia nella metà degli’30 per guidare un’azienda della Società Meridionale Elettrica. In breve tempo lo stabilimento, specializzato in costruzioni elettromeccaniche e realizzazioni di impianti elettrici ed elettrodotti, individuò il proprio focus nella produzione di trasformatori diventando il fornitore di riferimento della neo costituita ENEL. Il nome ...