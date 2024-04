Investimenti per 50 mln e 150 assunzioni | Getra lancia le linee strategiche per i prossimi 5 anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 aprile 2024)complessivi per 50 milioni di euro con un incremento della forza lavoro di 150 unità, l’apertura di un nuovo stabilimento in Campania e la costituzione ex novo, attraverso una partnership locale, di una realtà manifatturiera all’estero dedicata alla costruzione di trasformatori di grande potenza ed alta tensione. Nel suo 75esimo anno di età– realtà manifatturiera del settore energetico con quartier generale nella zona industriale di Marcianise, cinque società, due stabilimenti in Italia, una branch a Dubai e il 70% del volume d’affari in export – decide di scommettere ancora sul futurondo per il prossimo quinquennio leche porteranno il fatturato dell’azienda a quota 250 milioni di euro. “Al raggiungimento dei 75di attività, il Gruppo ...