Convocato a scuola | padre di uno studente aggredisce il professore | violenza a Reggio Calabria

In un Istituto Comprensivo di Reggio Calabria, un altro evento di violenza in ambito scolastico. Un uomo di 34 anni è stato convocato nella ... (orizzontescuola)

E' accaduto in un Istituto comprensivo di Reggio Calabria. L'uomo, che ha sbattuto contro il muro il prof e lo afferrato per il collo, è stato ... (sbircialanotizia)

Il genitore si è rivolto al docente con tono minaccioso e lo ha poi spinto contro un muro e afferrato per il collo ...Convocato a scuola, ha aggredito l'insegnante del figlio al culmine di una discussione sulla condotta in classe del ragazzino. È successo in ...L'episodio è avvenuto all'interno di un istituto comprensivo di Reggio Calabria. Il 34enne sarà deferito all’autorità giudiziaria dai carabinieri per lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale ...