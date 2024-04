Genoa | Zangrillo su Gilardino | “Rinnovo? Molte menzogne a riguardo | chiacchiere inutili”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il presidente delAlberto, a margine della presentazione del ritiro a Moena della squadra, ha parlato del casoe del suo contratto: “Non evito la domanda. Quello che posso dire è che da una parte è presente una società che lavora per il miglioramento del club, mentre dall’altra c’è un uomo, un grande professionista, come. Ha fatto cose straordinarie, risolvendo anche i punti interrogativi. Ho letto, troppesul suoe irrispettose nei suoi confronti; io lo difenderò sempre in questo campo. Sull’anno del contratto, io non so nulla“. SportFace.