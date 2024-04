25 aprile tra polemiche e rischio di scontri | strade blindate a Roma e a Torino Anche Salvini in piazza

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Chi sfilerà in corteo ricordando Giacomo Matteotti, chi farà lo stesso ma a fianco alla Brigata ebraica. E chi, invece, celebrerà la Liberazione chiedendo il cessate il fuoco a...

Dai fischi alla Moratti a quelli alla brigata ebraica, la festa della liberazione si distingue sempre per le sue polemiche

"Finché saranno questi i termini di una festa unificante come quella del 25 aprile , si indebolirà un momento fondante per la nostra storia repubblicana più che rafforzarla". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine ...

Quello di domani sarà un 25 aprile all’insegna delle polemiche nei confronti del governo Meloni e della Rai, dopo il caso Scurati. Sulle colonne de La Stampa, Roberto Zaccaria, costituzionalista ed ex presidente della Rai, racconta di una politica ...

Il 25 aprile ancora strumentalizzato e umiliato dalle questioni di parte - Nella Capitale tre cortei caldi: a Porta San Paolo la comunità ebraica si incontrerà con gli antagonisti pro Gaza, l’Anpi a piazzale Ostiense con il padre di Salis. Meloni snobberà le celebrazioni cos ...ilriformista

"Non possiamo non dirci antifascisti". Molinari "controvento" a Salvini - “Sarò nella mia città, Alessandria, alle celebrazioni del 25 aprile. Come ogni anno, da sempre, anche da prima che incominciassi a fare politica”. Sono trascorsi esattamente trent’anni da quel giorno ...lospiffero

