G7 - tensioni a corteo dei centri sociali a Torino | uova e fumogeni contro le forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 aprile 2024) Manifestanti respinti con scudi, idranti e lacrimogenialpromosso dae collettivi studenteschi per protestarela presenza in città di ministri e delegazioni del G7 in corso a Venaria Reale. Partito da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, ilè stato bloccato poco dopo, all’angolo con via