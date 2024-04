(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) – Maggiore sostegno alle imprese innovative e allo sviluppo dei giovani talenti, mettendo al centro le nuove tecnologie e la formazione delle competenze digitali per le future generazioni. Questo e molto altro nel corso dellaandata in scena oggi allo Europe Experience di Roma su “

Al via la conferenza su “ transizione digitale e intelligenza artificiale: sfide e opportunità per il futuro ” promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli ... (romadailynews)

Al via la conferenza su “ transizione digitale e intelligenza artificiale: sfide e opportunità per il futuro ” promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli ... (today)

Conferenza “Transizione digitale e intelligenza artificiale: sfide e opportunità per il futuro” - Allo Europe Experience di Roma in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia: 'Investimenti a sostegno dei talenti e delle imprese innovative” ...adnkronos

Caserta. Anche l’Istituto Tecnico ‘Pantaleo’ di Torre del Greco al ‘meeting sulla Transizione digitale: - "Scuola Futura", il Pantaleo di Torre del Greco (nella foto il preside) protagonista dell'iniziativa ministeriale sulla Transizione digitale che si terrà a Cas ...teleradio-news

La Transizione net-zero dei sistemi territoriali ad alta vocazione manifatturiera nel contesto dello “European Green Deal” - La Conferenza è l'evento inaugurale di "Bergamo Next Level 2024" e sarà incentrata sulla strategia net-zero come catalizzatore per trasformare l'industria manifatturiera, rigenerare il territorio e ...ecodibergamo