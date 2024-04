Frode sui crediti d' imposta anche dai domiciliari | chi è l’imprenditore finito in carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 aprile 2024) Modena, 29 aprile 2024 - Nonostante dal dicembre dello scorso anno fosse sottoposto agli arresticontinuava a generare milioni didiinesistenti, attraverso l’indicazione nei bilanci di società a lui collegate, ma non realmente operative, di voci contabili pari a miliardi di euro. Per questo motivo l'imprenditore mirandolese Massimiliano Sciava è stato sottoposto alla misura cautelare in. Lo fa sapere la Guardia di Finanza di Modena attraverso una nota nella quale si spiega che sono state acquisite ulteriori prove a carico del noto imprenditore, già condannato il 10 aprile in primo grado (sentenza non ancora definitiva) per i delitti di indebite compensazioni diinesistenti, omesso versamento I.V.A. e sottrazione fraudolenta al pagamento di ...