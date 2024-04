Fratelli d’Italia sale al 27 | 2% e il Pd scende al 19 | 4% | i sondaggi politici

Come prevedibile, il senatore meloniano Gianni Berrino, capogruppo di Fdi in commissione Giustizia del Senato, ha ritirato gli emendamenti al ddl Diffamazione che prevedevano fino a quattro anni di ... (today)

Legge 194, si infiamma la polemica. Zan: vogliono portarci nell'Ungheria di Orban - Si infiamma il dibattito sulla interruzione volontaria di gravidanza dopo l'inserimento, nel decreto Pnrr, di un emendamento presentato dal parlamentare di Fratelli d’Italia Lorenzo Malagola, su una n ...tg.la7

Cpr a Diano Castello, la telefonata tra il governatore Toti e il ministro Piantedosi - La notizia che il primo Centro di permanenza e rimpatrio in Liguria sorgesse nell'ex caserma Camandone a Diano Castello ha creato un putiferio mediatico nel ponente ligure e in particolare tra gli ...primocanale

Rogo Primavalle, un murales in memoria dei Fratelli Mattei - La Regione Lazio ha stanziato ventimila euro per la realizzazione dell'opera per non dimenticare la tragedia che colpì i figli del segretario MSI ...romatoday