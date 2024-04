Bellizzi Irpino in preghiera per Luigi Urciuoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa comunità die l’intera città di Avellino sono in apprensione per le condizioni di salute di, veterinario della frazione cittadina e politico di lungo corso. Lunedì 29 aprile 2024 alle ore 19 presso l’anfiteatro diper un momento die solidarietà nei confronti del dottor, medico veterinario attualmente ricoverato in ospedale a causa di un grave malore. Sarà un’occasione per dimostrare sostegno e vicinanza alla sua famiglia, in particolare alla moglie Maddalena, e per unirci tutti insieme in un gesto di solidarietà umana e di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.