FOTO Colle Sannita vuole risposte per la morte di Antonio | familiari e amici di fronte al Tribunale di Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNon hanno alcuna voglia di arrendersi i parenti e glidiPagnano, il 26enne diche ha perso la vita nel febbraio del 2020 dopo una serie di interventi chirurgici presso la clinica Santa Rita di. Una storia cominciata 5 anni fa, novembre del 2019, con il ricovero del ragazzo per la rimozione di un linfangioma cavernono retroperitoneale. “Un intervento di routine – ha confidato il sindaco Iapozzuto – se ne fanno tanti e non sono neanche invasivi. Non è un tumore, ma una sacca che va svuotata e poi richiusa, il tutto in poco tempo e con una degenza minima”. In questo caso, invece, l’intervento ha scatenato di tutto di più con complicazioni che hanno portato alladidopo mesi di sofferenze e ...