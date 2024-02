Cultura della Legalità | Carabinieri ospiti del Liceo Don Peppino Diana di Colle Sannita

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024): Studenti ed insegnanti hanno accolto iCompagnia di San Bartolomeo in Galdo e quelli diCompagnia di San Bartolomeo in Galdo eStazione disono statidelScientifico Statale “Don” di. Numerosi gli studenti e gli insegnanti che hanno accolto l’Arma locale nell’ambito degli incontri organizzati per promuovere la, con i saluti del responsabile del plesso scolastico, prof. ...