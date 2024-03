(Di sabato 23 marzo 2024) Un bambino diè statoin elisoccorso al policlinico di Foggia, da un paese della provincia. Aveva ingerito fortuitamentementre era in casa con i genitori. I medici lo hanno dichiarato. Indagano i carabinieri. L'articolo Nelundi È proviene da Noi Notizie..

Di seguito il comunicato: “In questi giorni una Frana avvenuta nella zona di Benevento ha causato un dissesto per un tratto di circa 250 metri. L’episodio, oltre a causare il forte disagio ... (noinotizie)

resti umani appartenenti a un giovane di 27 anni Scomparso nell’agosto di 11 anni fa sono stati trovati dai carabinieri cacciatori in un pozzo nelle campagne di San Marco in Lamis nel Foggiano . ... (ilfattoquotidiano)

Nel foggiano un bimbo di sedici mesi ingerisce droga: trasportato all’ospedale È fuori pericolo - Un bambino di sedici mesi è stato trasportato in elisoccorso al policlinico di Foggia, da un paese della provincia. Aveva ingerito fortuitamente droga mentre era in casa con i genitori. I medici lo ...noinotizie

Sequestrati quattro chili di droga: un arresto - Oltre quattro chili di droga - cocaina, hashish ed eroina - sono stati sequestrati a San Severo, nel foggiano, dalla Guardia di finanza che ha arrestato ...msn

Bimbo di 16 mesi ha un malore dopo aver assunto accidentalmente droga: paura nel foggiano - FOGGIA - Un bambino di 16 mesi è stato portato in ospedale per aver accidentalmente assunto della sostanza stupefacente (dalle prime indiscrezioni cannabinoidi) nella casa in cui vive con i genitori, ...lagazzettadelmezzogiorno