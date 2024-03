Parla il fratello di Barone: 'I tifosi del Milan vogliono vinca la Fiorentina in memoria di Joe, ci scrivono in massa' - Giovanni Barone, il fratello di Joe, direttore generale della Fiorentina scomparso lo scorso 19 marzo all`ospedale San Raffaele dopo un ricovero per un arresto.calciomercato

Paolo e Letizia delusi: pensavano di essere assaliti dalla folla ma in stazione non li riconosce nessuno - Delusione per Paolo Masella e Letizia Petris che non vengono assolutamente riconosciuti alla stazione di Roma quando si aspettavano il contrario ...tuttosulgossip

Schiavone pentito, Cantone: “Ora sveli i segreti tra Terra dei Fuochi e politica”. Saviano: “Vuole evitare l’ergastolo” - Il passato ritorna e presenta il conto, specie per quanto riguarda ciò che non è mai stato messo nero su bianco. Perché se si Parla di Terra dei fuochi, il nome di Francesco Schiavone significa tante ...ilfattoquotidiano