Festa scudetto dell’Inter - bagno di folla per i giocatori sul bus scoperto in piazza Duomo – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Secondo la Questura di Milano sono state circa 350mila le persone scese in strada per festeggiare lovinto dall’Inter e i, che hanno sfilato a bordo di due bus scoperti fino in. Nelle immagini, i festeggiamenti in centro a Milano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.