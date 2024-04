Festa scudetto Inter - quanto valgono i giocatori della rosa campione d’Italia

(Di domenica 28 aprile 2024) Una marea di circa 200mila tifosi ha invaso le strade di Milano per celebrare il ventesimodell’. Dopo la vittoria per 2 a 0 contro il Torino è cominciata ufficialmente ladei campioni, con il biscione nerazzurro partito dallo stadio Meazza per dirigersi lentamente verso il Duomo, dove decine di migliaia di persone stanno aspettando i due pullman con a bordo la squadra. Tutti i protagonististagioneista partecipano alla gioiaparata e tra ipiù scatenati con cori, bandiere, sfottò sui social e dal vivo sul bus scoperto ci sono Nicolò Barella, Federico Dimarco e Denzel Dumfries. Ma qual è il valore dei calciatorivincitriceSerie ...

Anche Maria Camon, 84 anni, è scesa in strada per la festa dei nerazzurri a Milano. "Tifo Inter dai tempi di Mazzola ma oggi è stato lo scudetto più bello. Mi sono emozionata e divertita"Continua a leggere Continua a leggere>>

Non sono mancati anche gli sfottò ai milanisti durante la sfilata Scudetto dell’Inter . Oltre ai classici cori della curva, infatti, sono comparsi alcuni striscioni sollevati dai giocatori nerazzurri: in particolare, Dumfries ha mostrato uno striscione che lo ritraeva tenere al guinzaglio il ... Continua a leggere>>

festa scudetto: l’annuncio di Zanetti esalta i tifosi dell’Inter - Così, affacciato in Piazza Duomo totalmente nerazzurra quest’oggi, Zanetti dichiara il suo amore verso l’Inter come sempre. L’ex calciatore difatti durante la festa scudetto non poteva mancare e non ...

Continua a leggere>>

LIVE - FOTO E VIDEO dalla parata scudetto. Piazza Duomo ribolle in attesa dell'arrivo dei pullman - Dopo la vittoria per 2-0 al Meazza contro il Torino, è tempo di festa per l'Inter e gli interisti. Come previsto, i due pullman scoperti con a bordo la squadra e lo staff seguiranno ...

Continua a leggere>>

Inter, Antonello: “Inzaghi ci ha aiutato, è la festa degli interisti” - La stagione dell'Inter ha portato alla vittoria dello scudetto e la sfilata del pullman nerazzurro è arrivato a destinazione in piazza Duomo, dove andranno in ...

Continua a leggere>>