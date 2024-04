Gérard Depardieu fermato dalla polizia | è accusato di violenza sessuale da due donne

(Di lunedì 29 aprile 2024)è in stato di fermo: l'attore francese più noto al mondo, noto per la sua esuberanza e simbolo degli abusi sessuali che hanno provocato una vera e...

Il famoso psicanalista francese Gérard Miller è accusato di violenza sessuale. In alcune inchieste pubblicate da Elle e Mediapart, una quarantina di donne hanno testimoniato di aver subito da lui aggressioni sessuali, in alcuni casi sotto effetto di droghe e dopo sedute di ipnosi . Dopo la ... Continua a leggere>>

Andriy Shevchenko è noto per la sua correttezza dentro e fuori dal campo. Un campione di fair play. 496 partite , più di 200 gol per squadre come la Dinamo Kiev, il Milan e il Chelsea, vincitore del ...

Continua a leggere>>

Archiviato Gerard Piqué, Shakira è pronta per un nuovo amore. La cantante colombiana si sarebbe invaghita di Lucien Laviscount, diventato noto grazie al ruolo di Alfie nella serie tv Emily in Paris. A quanto pare l'artista avrebbe scelto personalmente l'attore come protagonista del videoclip della sua ultima canzone, Punteria. Al Daily ...

Continua a leggere>>