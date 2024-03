«Una città per anziani è una città per tutti» Così le città europee si adattano all’invecchiamento della popolazione per non lasciare nessuno solo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 26 marzo 2024) Il numero di abitanti di mezza età si riduce, mentre aumenta quello dei giovani e degli. È questo il trend demografico in atto in molteoccidentali, comprese Milano, Londra e Parigi. Una polarizzazionecurva degli abitanti che deve necessariamente essere tenuta in considerazione dagli amministratori di centri urbani che accolgono nuovi abitanti pieni di energie, ma non possono dimenticarsi dei vecchi abitanti, che di energie ne hanno, a patto di saperle stimolare. A presentare la sfida dal palco del Teatro Franco Parenti è l’Assessore alla Case e al Piano Quartieri del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, in aperturagiornata del 25 marzo dell’evento Milan Longevity Summit, promossa dalla fondazionengevity. Il summit ha avuto inizio il ...