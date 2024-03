Dai dati economici le maggiori soddisfazioni | l' orgoglio di Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) "Dei risultati che abbiamo ottenuto in questi mesi al governo, quelli che ci hanno dato più soddisfazione sono i", con il record del numero degli occupati, il record dei contratti stabili e il record dell'occupazione femminile". Lo ha detto la premier, a Bastia Umbra per la Firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Umbria.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev