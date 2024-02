Sardegna | Scotto | ' se Todde vince primo smacco Meloni | unire progressisti è un dovere'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Se dovesse essere confermata vittoria diinsaremmo davanti alveroalla: gli italiani non amano il manganello. E alla dimostrazione che unirsi in un campo largo progressista non solo conviene, ma rappresenta soprattutto unpatriottico". Così Arturodel Pd su twitter.