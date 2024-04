Energia - Era | Aumentare livelli crescita ma dobbiamo risolvere accesso capitale ai paesi meno avanzati

(Di lunedì 29 aprile 2024) "L'efficienza energetica è un tema di cui non si parla moltissimo ma è, se vogliamo, l'arma principale che noi abbiamo per raggiungere gli obiettivi della Cop28 ". A dirlo, Angelo Era, Partner ed Energy, Resources & Industrials Industry Leader di Deloitte, a margine del B7 Italy 2024, di cui Deloitte Italia è l'unico Knowledge Partner,

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "L'efficienza energetica è un tema di cui non si parla moltissimo ma è, se vogliamo, l'arma principale che noi abbiamo per raggiungere gli obiettivi della Cop28 ". A dirlo, Angelo Era, Partner ed Energy, Resources & Industrials Industry Leader di Deloitte, a ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "L'efficienza energetica è un tema di cui non si parla moltissimo ma è, se vogliamo, l'arma principale che noi abbiamo per raggiungere gli obiettivi della Cop28 ". A dirlo, Angelo Era, Partner ed Energy, Resources & Industrials Industry Leader di Deloitte, a margine del B7 Italy ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "L'efficienza energetica è un tema di cui non si parla moltissimo ma è, se vogliamo, l'arma principale che noi abbiamo per raggiungere gli obiettivi della Cop28 ". A dirlo, Angelo Era, Partner ed Energy, Resources & Industrials Industry Leader di Deloitte, a margine del B7 Italy ... Continua a leggere>>

G7 - Clima, Ambiente e energia al via. Imprese: "Serve partnership pubblico-privato" - Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti di ...

Continua a leggere>>

Scudetto Inter, Dumfries mostra uno striscione contro Theo Hernandez. La Figc raccoglie indizi e apre un’inchiesta - Lo striscione mostrato da Dumfries è una citazione a un videogioco. Il gesto è destinato a ricevere conseguenze ...

Continua a leggere>>

Festa scudetto dell’Inter, bagno di folla per i giocatori sul bus scoperto in piazza Duomo – Video - Secondo la Questura di Milano sono state circa 350mila le persone scese in strada per festeggiare lo scudetto vinto dall’Inter e i giocatori, che hanno sfilato a bordo di due bus scoperti fino in piaz ...

Continua a leggere>>