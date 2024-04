Edelfa Chiara Masciotta | il dramma e la forza dell’ex Miss Italia

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pubblicato il 29 Aprile, 2024 Ildietro il successo, dietro la bellezza, quella che la fece trionfare, insieme con le altre qualità umane espresse, anel 2005. Sono trascorsi 19 anni eoggi è una 40enne con un vissuto che ha voluto raccontare per lanciare un messaggio forte. Lo ha fatto rilasciando un’intervista al Corriere. Madre di tre figli, nel 2019 il destino si abbatte con la spietatezza degli imprevisti. “Sono stata investita sulle strisce pedonali e ho condiviso le foto delle ferite sul volto sui social. Più che parlare della mia storia, vorrei lanciare un appello. Dobbiamo rispettare la segnaletica stradale e stare tutti più attenti. Non usare il cellulare mentre si guida e rallentare agli incroci. Anche se arriviamo un ...

edelfa chiara Masciotta, l'ex Miss Italia: «L'incidente Sono rimasta senza naso. Lasciai tutto per mio figlio e oggi sono felice» - edelfa chiara Masciotta oggi ha 40 anni ed è mamma di tre figli. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata con la vittoria del concorso Miss Gran Prix nel 2002 ...

edelfa chiara Masciotta, vita da ex Miss Italia: «Lasciai tutto per mio figlio e non sono pentita» - «Nel 2019 sono stata travolta da un'auto a Torino. Ho dovuto affrontare cinque operazioni. Adesso ho fondato uno studio di progettazione, siamo

