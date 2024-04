TikTok | Nessun piano di vendere società negli Usa

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pechino, 26 apr. (Adnkronos) - Lamadre cinese di, ByteDance, ha comunicato di non avere intenzione di, dopo che gli Stati Uniti hanno approvato la legge che potrebbe portare a un divieto a livello nazionale della popolarissima app. "Le notizie dei media stranieri secondo cui ByteDance sta esplorando la vendita dinon sono vere", ha affermato lacon sede a Pechino in una dichiarazione su Toutiao, una piattaforma di social media di sua proprietà popolare nella Cina continentale. La dichiarazione arriva in risposta a un articolo di Information, in cui si affermava che Bytedance stava esplorando scenari perle attività statunitensi disenza l'algoritmo che consiglia video agli utenti. Nella dichiarazione, Bytedance ha ...

La dichiarazione arriva in risposta a un articolo in cui si affermava che l'azienda stava esplorando scenari per vendere le attività statunitensi in seguito alla legge firmata da Biden La società madre cinese di TikTok , ByteDance, ha comunicato di non avere intenzione di vendere , dopo che gli ...

tiktok bannato in USA Cosa cambia in Italia - tiktok potrebbe sparire dal mercato americano, ma anche in Italia e in Europa le cose non si mettono benissimo per la piattaforma cinese.

Usa-Cina: ministro Esteri cinese, 'relazioni potrebbero scivolare 'spirale discendente' - Mentre Blinken era in viaggio verso la Cina, il Congresso ha approvato una legge che entro un anno metterebbe al bando la piattaforma di social media tiktok negli Stati Uniti – se la sua società madre ...

