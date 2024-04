Dumfries si scusa per lo striscione contro Theo Hernandez | 'Non è stato intelligente - immagine inappropriata'

Arrivano le scuse di Denzel Dumfries , calciatore dell’ Inter , nella bufera dopo la festa scudetto del club nerazzurro. L’esterno nerazzurro ha esposto uno striscione raffigurante un’immagine con l’avversario Theo Hernandez legato al guinzaglio. “Ieri è stato il giorno più bello per me, tutti i ... Continua a leggere>>

“Tenere in mano lo Striscione è stato un errore di giudizio“. Con queste parole pubblicate in un post su Instagram, Denzel Dumfries si è scusato per lo stendardo contro Theo Hernandez mostrato nel corso dei festeggiamenti per il ventesimo scudetto dei nerazzurri, da molti ritenuto eccessivo e su ...

Continua a leggere>>