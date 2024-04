Striscione contro Theo Hernandez - Dumfries si scusa | Errore di giudizio da parte mia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) “Tenere in mano loè stato undi“. Con queste parole pubblicate in un post su Instagram, Denzelsi èto per lo stendardomostrato nel corso dei festeggiamenti per il ventesimo scudetto dei nerazzurri, da molti ritenuto eccessivo e su cui la Procura della Figc ha aperto un’inchiesta. Al vaglio c’è la possibile violazione dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva riferito a “lealtà, correttezza e probità”., dal canto suo, ha provato a smorzare i toni polemici che si sono alzati relativamente allo, in cui il terzino dell’Inter ha preso le sembianze di un personaggio del noto videogioco GTA 5 con al guinzaglio un cane rappresentato da ...