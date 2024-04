Dumfries si scusa | Lo striscione è stato un errore per niente intelligente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 aprile 2024) Denzel, esterno dell’Inter, ritratta e chiedeper loesposto domenica durante i festeggiamenti per la vittoria del ventesimo scudetto dell’Inter. Il calciatore olandese mentre era sul pullman ha preso dai tifosi unodecisivamente provocatorio che raffigurava la celebre immagine del gioco Grand Theft Auto con il volto diche tiene al guinzaglio Theo Hernandez.: «Ieri èil giorno più bello per me» Dopo che la procura Figc ha aperto un’indagine sull’episodio, su Instagramha chiestoper il gesto: «Ieri èil giorno più bello per me, tutti i giocatori, e tutti al club. Grazie mille ai fans che si sono presentati in migliaia alla parata. È ...