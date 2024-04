Due milioni di lavoratori italiani sono costretti al part-time

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 29 aprile 2024) Una delle cause delle gravi disuguaglianze che affliggono le società è la perdita di potere negoziale del lavoro. Inicolare in Italia citroppe lavoratrici e troppiche vivono il lavoro come un dono e non come un diritto costituzionalmente riconosciuto, e tra i fenomeni che caratterizzano il Paese, in modo anomalo rispetto al contesto europeo, c’è ilinvolontario che oggi riguarda oltre 2die lavoratrici. In Italia quasi un lavoratore su cinque ha un contrattoma nel 57,9% dei casi si tratta di una scelta obbligata Per il Forum disuguaglianze e diversità si tratta di un paradosso “se si pensa che il lavoro a orario ridotto è considerato una delle strade a cui in molte ...