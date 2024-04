Disconnetti day | contro l’innalzamento del limite soglia di inquinamento elettromagnetico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Per la prima volta nella storia italiana, dal 30 aprile aumenta ild’. In applicazione dell’art. 10 delle legge n° 214 del 30/12/23, voluta dal ministro Adolfo Urso e delle multinazionali del 5G, entra in vigore la norma che legittima picchi di densità di potenza del wireless anche di 100 volte in più rispetto a quanto fino ad oggi e da circa 30 anni consentito, nonostante gli appelli alla prevenzione del danno e le richieste dalla comunità scientifica indipendente per scongiurare il salto nel buio. Pur essendo notoriamente le radiazioni onde non ionizzanti degli agenti possibili cancerogeni, per cui l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC-OMS) proprio in questi giorni ha annunciato la rivalutazione nella cancerogenesi, e nonostante i primi casi di studio in ...