Trump pubblica un video con l’immagine di Biden legato mani e piedi I democratici | “Come sempre incita alla violenza”

(Di sabato 30 marzo 2024) Joedisteso su un fianco,legati con una corda. In una sorta di improbabile illusione ottica, visto chealtro non è che un fotomontaggio ritratto sul portellone posteriore di un pick-up che, però, è guidato da chi sostiene Donaldalle presidenziali Usa di novembre. Fatto sta che al tycoon questa iniziativa è piaciuta così tanto che ha postato ilche ritrae la scena sul suo social Truth, scatenando polemiche a non finire. “regolarmentepolitica ed è ora che la gente lo prenda sul serio, basta chiedere ai poliziotti del Campidoglio che sono stati attaccati mentre proteggevano la nostra democrazia il 6 gennaio” ha denunciato Michael Tyler, direttore ...

