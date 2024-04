(Di martedì 16 aprile 2024) Antonioè la prima scelta del, in trattative dal 1°. IlMonaco è interessato, manon ha dato disponibilità. Valter De, il direttore di Kiss Kiss, ha recentemente condiviso importanti aggiornamenti sulla ricerca di un nuovo allenatore per il, rivelando che Antoniorimane la prima scelta del club. Durante la trasmissione Radio Goal, Deha evidenziato che, nonostante l’interesse manifestato anche dalMonaco,non ha ancora accettato altre offerte, mantenendo aperte le trattative con il club partenopeo. LaTraIl ...

Conte : "Stiamo leggendo pagine di politica che sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi. Non combattiamo solo Meloni e soci, non facciamo sconti nemmeno a chi è nel nostro campo. ... (firenzepost)

De Maggio: Conte-Napoli trattativa avviata il 1 febbraio. il tecnico ha detto no al Bayern - Antonio Conte è la prima scelta del Napoli, in trattative dal 1° febbraio. Il Bayern Monaco è interessato, ma Conte non ha detto no.napolipiu

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli Le ultimissime su Conte, Gasperini e mister X - Nuovo allenatore Napoli 2024, via alle notizie di calciomercato Napoli che riguardano la scelta che andrà a fare il presidente Aurelio De Laurentiis per il futuro e le prossime stagioni del suo club.msn

De Maggio: "Trattativa in corso con Conte, è la 1ª scelta di ADL. Ma spunta l'ipotesi Allegri" - Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Antonio Conte è e resta la prima scelta di Aurelio De Laurentiis. È il momento del ...tuttonapoli