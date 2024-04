LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | ultimo chilometro! Si attende uno scatto vincente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVINCEEEEEEE PAUL LAPEIRA! Il francese della Decathlon AG2R La Mondiale Team precede tutti sul traguardo di Kanbo in una volata lunghissima e difficile da decifrare sino agli ultimi metri. Lanciata una lunghissima volata…! 17.17 In testa sono rimasti in una 40ina. 17.16 Ora la pia torna a farsi sentire: attenzione perché la caduta che ha visto coinvolto Tao Geoghegan Hart ha spaccato in due il gruppo. Un troncone è rimasto davanti, ma non sono in tantissimi. 17.15 Caduta intanto per Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek). 17.13 Sono 5 i km all’arrivo! Sarà volata. 17.10 Troppo alta la velocità del gruppo, quasi 57 km/h. Difficile fuoriuscire: ora l’ipotesi più accreditata è quella della volata. 17.08 Meno di 10 km all’arrivo! 17.07 Il gruppo passa ...