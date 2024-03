Darmian | «Inter-Napoli decisa in fascia? No | conta anche altro!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024)sarà fra i giocatori in campo stasera in, da capire se dall’inizio o a gara in corso. Appena arrivato il pullman allo stadio, il numero 36 ha rilasciato una brevevista suTV. PRONTI ALLA PARTITA – Matteo, prima di, si sofferma sull’avversario: «Ha trovato quelle certezze che magari all’inizio dell’anno aveva un po’ perso. Stanno bene, stanno facendo bene e dobbiamo stare attenti: bisogna fare una grande partita per portare a casa i tre punti. Il ruolo degli esterni?non solo lì: bisogna fare una grande partita di squadra, sia a livello difensivo sia livello offensivo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...