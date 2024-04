Dalila Di Lazzaro | Volevo ricordare mio figlio da vivo | all’obitorio mi bendai gli occhi

Una lunga carriera e una vita vissuta fra le star dell'epoca. Dalila Di Lazzaro , in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorre i ricordi indelebili nella sua memoria. Quelli belli, ma anche quelli brutti. E, fra questi, il peggiore è legato alla tragica morte del figlio: Christian era ... Continua a leggere>>

dalila Di Lazzaro: «Robert De Niro mi diede un bacio, io fuggii. La notte che morì mio figlio trovai un messaggio in segreteria» - dalila Di Lazzaro èstata un'icona del cinema e delle passerelle italiane dagli anni Settanta. Oggi, che di anni ne ha 71, non ha perso il suo fascino alimentato da una vita fatta ...

Continua a leggere>>

dalila Di Lazzaro: ‘Con Robert de Niro Ci fu un bacio’ - dalila Di Lazzaro racconta di Robert De Niro: con lui, infatti, una sera ci fu un bacio. Ecco le dichiarazioni dell'attrice ...

Continua a leggere>>

dalila Di Lazzaro, il racconto: "De Niro ci provò con me, io fuggii" - L'attrice e fotomodella, 71 anni, ha narrato la sua vita in un'intervista al Corriere della Sera dalila Di Lazzaro racconta la sua vita in una lunga intervista con il Corriere della Sera. L’attrice e ...

Continua a leggere>>