Da oggi tramite Sky Go si possono vedere anche TV8 e Cielo

Mimmo Di Carlo (nella foto) chiude il campionato come sperava. I playoff erano sfumati a 90 minuti dal traguardo, ma per come si era incanalata la stagione non rappresentavano da diversi mesi un vero e proprio obiettivo per i biancazzurri. Dopo aver messo in cassaforte la salvezza, il tecnico ...

Continua a leggere>>