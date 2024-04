Crollo via Mariti - sindacati in corteo il 1 maggio | Basta morti sul lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Firenze, 29 aprile 2024 – Unin occasione del 1con partenza in via, davanti al cantiere del supermercato dove il 16 febbraio scorso persero la vita cinque operai in seguito aldi una trave. E’ l'iniziativa annunciata dal coordinamento Ogni giorno il Primo, che riunisce le sigle del sindacalismo di base e altri movimenti come il Collettivo di Fabbrica Gkn e l'Assemblea 16 febbraio. Ilarriverà fino a piazza Dalmazia a Firenze dove si terrà un'assemblea pubblica. Al centro delle rivendicazioni dei promotori deldi mercoledì prossimo il tema dellesule dei subappalti, ma anche il diritto alla casa, lo stop alle guerre e alla legge Bossi-Fini sull'immigrazione.