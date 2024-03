Crollo di via Mariti | la manifestazione a Novoli | “Un parco al posto del supermercato”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Firenze, 23 marzo 2024 – Un fiume di persone per le vie diper chiedere di fermare il cantiere Esselunga e creare unpubblico là dove adesso sorge il cantiere nel quale il 16 febbraio scorso persero la vita cinque operai. PRESSPHOTO Firenze,, in corteo per chiedere unaldell’Esselunga di viaGiuseppe Cabras/New Press Photo La, organizzata a poco più di un mese daldi via, è stata organizzata dall’Assemblea 16 febbraio ed partita simbolicamente dalEsselunga di via. Il corteo ha attraversato il quartiere passando nuovamente in via, “per ribadire che i cantieri di Esselunga non devono ...