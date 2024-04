Verso le elezioni negli Stati Uniti | incontro con Oliviero Bergamini

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bergamo. Nell’anno in cui due miliardi di persone in 76 paesi saranno chiamate al voto, sarà, responsabile esteri del TG1 e autore del libro “Storia degli”, a illustrare le sfide in gioco nelle prossimedi novembre dove si ritroveranno a confronto Donald Trump e Joe Biden. L’appuntamento è previsto per mercoledì 10 aprile alle 20.45 allo Spazio Polaresco. L’ingresso è libero. “In un anno che potrebbe ridisegnare significativamente le geografie politiche e geopolitiche mondiali – dichiara Michele Tallarini, referente del gruppo di geopolitica delle Acli – come giovani del gruppo ci siamo detti che il panorama americano andava assolutamente affrontato. Oltre ad un aggiornamento sulle campagne elettorali dei democratici e dei repubblicani, l’intento sarà quello di ...

