Blitz ambientalista durante la maratona di Roma | “Come correremo con 40 gradi?” | FOTO

(Di domenica 17 marzo 2024) Nuova iniziativa del movimentodi Ultima Generazione, manifestanti irromponoladie provano a bloccare i corridori. Portati via dalle forze dell’ordine. Ultima Generazione,alladi– (ilcorrieredellacitta.com)stamani adi Ultima Generazione. Il gruppo, noto per le sue tante iniziative di protesta pro-clima (tra cui i famigerati blocchi del traffico), ha provato ad interrompere lo svolgimento delladi, evento che ha catalizzato tutta l’attenzione odierna nella Capitale. Poco dopo lo start i manifestanti hanno atteso l’arrivo degli atleti e si sono messi in mezzo alla strada all’altezza di Ponte Vittorio Emanuele II. ...