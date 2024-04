Come l’Italia e l’Europa stanno combattendo l’overtourism

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) «Canarias se agota». Le Canarie sono esauste. Da questo slogan prende il nome un movimento spagnolo noto per i suoi scioperi della fame in protesta contro il flusso massiccio di turisti. Il portavoce del collettivo alla stampa ha parlato di «sviluppo suicida» di fronte allo scenario dello scorso anno, nel quale le isole Canarie hanno ospitato sedici milioni di visitatori, contro i soli 2,2 milioni di abitanti. Da anni, l’ardua sfida che coinvolge le principali realtà turistiche in Europa è quella di trovare un punto di equilibrio tra la promozione del proprio valore artistico e culturale – favorendo l’economia locale – e, allo stesso tempo, garantire una buona qualità della vita per i cittadini residenti. Il fatto che molte battaglie contronascano in luoghi in cui il turismo stesso rappresenta una fetta di Pil molto importante,le ...