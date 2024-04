Come scaccia Thuram | Inter - il gesto di Sanchez che nessuno aveva notato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il 2-0 contro il Torino è stato solo il preludio alla grande festa per il 20° Scudetto in piazza Duomo. L'di Simone Inzaghi si è presa con un merito il titolo contro ogni possibilità rivale, chiudendo i conti per la prima volta nella storia in un derby contro gli storici avversari del Milan. Domenica il giro col bus scoperto, ma qualche ora prima, in campo nel turno dell'ora di pranzo, la squadra si è fatta trascinare da un ambiente particolare, con i giocatori in panchina che si sono divertiti a regalare spettacolo. Tra i più attivi Alexis, specie in uno show tutto suo nei confronti di Simone Inzaghi e poi del compagno Marcus. "Dale Campeon", recitava la coreografia nerazzurra della Curva Nord, poco prima del calcio d'inizio della gara chiusa con la doppietta di Calhanoglu. Una scritta in spagnolo per ...