Come funziona il prezioso algoritmo di TikTok

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 29 aprile 2024) È l’elemento piùdi ogni singola piattaforma digitale. Ha un’importanza strategica nella gestione delle dinamiche online ed è la base che – in linea teorica – dovrebbe distinguere un social network dall’altro. Instagram ne ha uno, Facebook un altro. Princìpi di base differente che creano anche pubblichi differenti. Non è un caso, infatti, che l’disia uno dei prodotti digitali che fanno più gola al mercato del tech. E, di conseguenza, non è un caso che l’eventuale vendita della piattaforma – secondo quanto prescritto da una legge americana firmata dal Presidente Joe Biden – è condizionata proprio dall’. Anche in termini di prezzo. LEGGI ANCHE > È arrivata la fine pernegli Stati Uniti? Secondo le ultime stime, il valore della piattaforma negli Stati Uniti si ...