Falcinelli prezioso anche come rifinitore Verde ha il piede d’oro | Di Serio che grinta

(Di domenica 18 febbraio 2024) ZOET 5,5: brutta giornata per l’olandese, prima si fa sorprendere dal tiro al volo di Pandolfi, poi si fa beffare dal gollonzo di Magrassi. Buona la respinta sulla conclusione di Pittarello. MATEJU 6,5: ancorato nella propria metà campo nella prima frazione di gioco, chiude opportunamente gli spazi pur con qualche concessione. Più propositivo nella ripresa. MUHL 6: rimbomba il suo nome per il bellissimo gol di testa che vale il tre a uno. Preciso e puntuale in difesa per 78’, poi il patatrac in collaborazione con Nikolaou che costa il gol di Magratti. Determinantese rischiosa una sua chiusura in calcio d’angolo sull’incursione di Pittarello. NIKOLAOU 5,5: macchia la centesima partita in maglia bianca con clamorosa indecisione sull’incursione vincente di Magrassi. CASSATA 6: discreto in fase di contenimento, mette in mostrae ...