Come funziona il piano Reider per riportare Jacobs in forma per le olimpiadi di Parigi

Marcell Jacobs tempo fa è volato in America da Rana Reider per risolvere i problemi fisici. Ha lavorato per mesi per ritrovare equilibrio tra prestazione e solidità fisica. Domani l’italiano ritornerà in gara per il meeting East Coast Realys di Jacksonville. Repubblica riporta le parole di Rana ... Continua a leggere>>

Marcell Jacobs tempo fa è volato in America da Rana Reider per risolvere i problemi fisici. Ha lavorato per mesi per ritrovare equilibrio tra prestazione e solidità fisica. Domani l’italiano ritornerà in gara per il meeting East Coast Realys di Jacksonville. Repubblica riporta le parole di Rana ... Continua a leggere>>

jacobs, la cura reider funziona: le Olimpiadi di Parigi lo aspettano - Marcell ha convinto all’esordio stagionale, il suo tempo per ora è in linea con i rivali visti tra la Florida e la Diamond League in Cina. La strada per la ...

Continua a leggere>>

Quando torna in gara Marcell jacobs Il calendario dei tre appuntamenti prima degli Europei - Marcell jacobs è tornato in gara dopo ben 230 giorni di inattività: il campione olimpico sui 100 metri non si vedeva in pista addirittura dal 10 settembre ...

Continua a leggere>>

Marcell jacobs torna e fa 10''11 sui 100 m in Florida - Era la prima gara del 2024, i primi 100 che a Tokyo lo hanno incoronato campione olimpico, ma che non correva da 230 giorni.

Continua a leggere>>