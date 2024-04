Colpito alla testa dal pezzo di una gru muore 5 giorni dopo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un muratore egiziano di 42 anni è morto in ospedale dove era stato ricoverato il 24 aprile scorso per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Monza. L'uomo era statoda undi ferro di una gru che si era staccato all'improvviso ed era stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni. Sulle cause dell'infortunio stanno tuttora indagando la Procura e i tecnici di Ats.

